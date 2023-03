Rajasthan Assembly Elections: राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा, गहलोत ने बड़ा ऐलान, जानें कुल जिलों की संख्या

Highlights कुल जिलों की संख्या 50 और संभाग की संख्या 10 हो गए। कुछ नए जिलों के गठन की मांगें मिलीं। नए जिलों के गठन की घोषणा करता हूं।

जयपुरः राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाला है। गहलोत ने विधानसभा में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की। इस तरह राज्य में कुल जिलों की संख्या 50 और संभाग की संख्या 10 हो गए।

We received demands for the formation of some new districts in the state. We had formed a high-level committee to examine these proposals and we have received the final report...I now announce the formation of new districts in the state: Rajasthan CM Ashok Gehlot, in Assembly