ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले के बाद आई राज ठाकरे की प्रतिक्रिया, कहा- 'मुझसे पंगा मत लेना'

Highlights शनिवार शाम को मनसे कार्यकर्ताओं ने ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर नारियल और गोबर फेंककर विरोध प्रदर्शन किया राज ठाकरे ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मनसे कार्यकर्ताओं का विरोध 'गुस्से में' था

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के काफिले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने के एक दिन बाद, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मनसे कार्यकर्ताओं का विरोध 'गुस्से में' था। राज ठाकरे ने इस बात पर भी जोर दिया कि हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोगों को याद दिलाया था कि 'उनके साथ पंगा न लें' अन्यथा मनसे कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहें।

शनिवार शाम को मनसे कार्यकर्ताओं ने ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर नारियल और गोबर फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। मनसे कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी कार्रवाई शुक्रवार को हुई घटना के जवाब में थी, जब राज ठाकरे की कार पर सुपारी और टमाटर से हमला किया गया था।

घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया था जिसमें उद्धव ठाकरे का काफिला एक सड़क से गुजर रहा था, जहाँ कुछ लोग खड़े होकर काफिले के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही काफिला उस स्थान पर पहुँचता है, सभी लोग कारों पर नारियल और गोबर फेंकना शुरू कर देते हैं और मौके से भाग जाते हैं।

Watch: Uddhav Thackeray’s convoy was attacked with cow dung. In Marathwada, UBT supporters targeted Raj Thackeray’s convoy with ‘supari’. This attack was later retaliated against in Thane city pic.twitter.com/wrfojLpkyJ