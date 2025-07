VIDEO: राज ठाकरे 6 साल बाद पहुंचे मातोश्री, उद्धव ठाकरे खुद स्वागत करने के लिए आए

मुंबई: राजनीतिक और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे इस क्षण में, मनसे प्रमुख राज ठाकरे रविवार सुबह मातोश्री पहुँचे और महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। यह मुलाक़ात उद्धव ठाकरे के 65वें जन्मदिन के अवसर पर हुई थी, लेकिन अंदरूनी सूत्रों और जानकारों का मानना है कि यह महज़ एक शिष्टाचार भेंट से कहीं ज़्यादा हो सकती है।

पिछले एक हफ़्ते से ठाकरे परिवार के बीच संभावित सुलह की चर्चा तेज़ हो गई है। वर्ली में मराठी भाषा की रैली के दौरान एक संयुक्त मंच पर उनकी हालिया उपस्थिति ने पहले ही चर्चा का विषय बना दिया था। लेकिन बांद्रा स्थित उनके प्रतिष्ठित पारिवारिक घर मातोश्री में राज के अघोषित आगमन ने अटकलों को और तेज़ कर दिया।

जब राज की कार मातोश्री के बाहर रुकी, तो शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही गेट पर मौजूद थे। इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी: उद्धव ठाकरे खुद राज का स्वागत करने के लिए आगे आए, जो एक दुर्लभ इशारा था और दोनों ने उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने गर्मजोशी से गले मिले।

मनसे नेता बाला नंदगांवकर के साथ राज ठाकरे परिवार के घर पहुँचे और 20 मिनट तक बंद कमरे में बैठक चली। हालाँकि अंदर कैमरों की अनुमति नहीं थी, फिर भी संजय राउत ने बाद में दिलचस्प बातें बताईं।

राउत ने टीवी9 को बताया, "यह सिर्फ़ दो नेताओं की मुलाक़ात नहीं थी। यह दो भाइयों का फिर से जुड़ना था।" उन्होंने आगे कहा, "वे गले मिले, बातें कीं, हँसे... कार्टूनों पर चर्चा की, पुरानी यादें साझा कीं। यह भावुक कर देने वाला था। राजनीतिक रणनीति पर नहीं, बल्कि परिवार पर ध्यान केंद्रित था।"

राउत के अनुसार, दोनों ने उद्धव के कमरे में समय बिताया, अपने साझा इतिहास पर चर्चा की, पुराने कार्टून स्केच (जो दोनों को बालासाहेब ठाकरे से विरासत में मिला था) देखे और हल्के-फुल्के पल साझा किए।

गठबंधन के बारे में क्या ख्याल है?

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह गर्मजोशी किसी औपचारिक राजनीतिक गठबंधन की ओर ले जा सकती है, तो राउत सतर्क लेकिन आशावादी रहे, "आगे जो भी होगा... अच्छा ही होगा।" सूत्रों का कहना है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से कुछ ही महीने पहले हुई इस बैठक के समय को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। हालाँकि अभी तक किसी गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह एकजुटता भविष्य में सहयोग का एक हल्का संकेत हो सकती है।

