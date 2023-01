"हमनें इतने मार गिराए लेकिन प्रमाण कुछ नहीं है.....", सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा- केवल झूठ से ये कर रहें है राज

Highlights कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जम्मू-कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कहती है कि हम इतने मार गिराए लेकिन कोई सबूत नहीं है। अपनी सभा में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे और इस पर बनाई गई कश्मीर फाइल्स फिल्म का भी जिक्र किया है।

जम्मू: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। घाटी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता ने सोमवार को कहा है कि केंद्र सरकार केवल सर्जिकल स्ट्राइक की बात करती है और कहती है कि हमने इतने लोगों को मार गिराए है। ऐसे में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब इसका प्रमाण मांगा जाता है कि इसका कोई सबूत नहीं है।

इस सभा में उन्होंने जम्मू-कश्मीर का भी जिक्र किया और कहा है कि केंद्र सरकार घाटी की समस्या पर फैसला ही नहीं करना चाहती है। उनके अनुसार, मौजूदा सरकार जम्मू-कश्मीर की समस्या को बरकरार रखना चाहती है ताकि कश्मीर फाइल्स बनती रहे।

भारत जोड़ो यात्रा में बोलते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि, "वे (केंद्र) सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए लेकिन प्रमाण कुछ नहीं है।" उन्होंने आगे कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाए जाने के बावजूद यहां पर आतंकवाद अब भी खत्म नहीं हुआ है। सिंह ने कहा कि राजौरी जिले के डांगरी गांव सहित हाल में हुए आतंकवादी हमले चिंताजनक हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी जम्मू स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में आतंकवाद के पीड़ितों से मुलाकात के बाद की।

#WATCH | J&K: They (Centre) talk about surgical strikes and that they have killed so many of them but there is no proof: Congress leader Digvijaya Singh pic.twitter.com/3ovyecOpT9