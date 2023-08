Himachal pradesh Rains News: हिमाचल में बारिश कहर, चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग अवरुद्ध, मरने वालों की संख्या बढ़कर 48

Highlights पवित्र महीने के एक महत्वपूर्ण दिन पर पूजा करने के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। शिव मंदिर के मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने कहा कि घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

Himachal pradesh Rains News:हिमाचल प्रदेश में बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 14 लोग शिमला के दो भूस्खलनों में मारे गए हैं। एक मंदिर में हुआ है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिससे प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो गईं।

उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि मंडी जिले में बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और कई शव बरामद किए गए हैं। शिमला के समर हिल इलाके में शिव मंदिर के मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका है। सावन के पवित्र महीने के एक महत्वपूर्ण दिन पर पूजा करने के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ थी।

#WATCH | Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu says "Over 50 people have lost their lives in the state in last 24 hours. Over 20 people are still trapped, the death toll can also increase. Search and rescue operation is underway. We have taken the decision not to organise… pic.twitter.com/bTeaotLcLv — ANI (@ANI) August 14, 2023

अधिकारियों ने कहा कि घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी ने बताया कि यहां दूसरे भूस्खलन में फागली इलाके में मलबे से पांच शव निकाले गए हैं, जबकि 17 लोगों को बचाया गया है। बारिश के कारण कुछ जगह भूस्खलन हुए, जिसके चलते कई मुख्य सड़कें बंद हो गईं और कई घर ढह गए।

अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। शिमला के समर हिल इलाके में शिव मंदिर के मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका है। सावन का महीना होने के कारण हादसे के वक्त मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। शिमला में दो जगह भूस्खलन हुआ है और मंदिर के पास हुआ भूस्खलन उनमें से एक है। शिमला में भारी बारिश हो रही है।

#WATCH | Himachal Pradesh: NDRF official, Nafees Khan says, "...Around 30-40 people are believed to be stuck here. Our 14 NDRF team has reached here...A lot of debris is present here...SDRF is also here..." https://t.co/11GEYgB2vEpic.twitter.com/1JXTcV724d — ANI (@ANI) August 14, 2023

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि समर हिल इलाके में एक शिव मंदिर और फागली इलाके में एक अन्य स्थान पर भूस्खलन हुआ और मलबे से नौ शवों को बाहर निकाला गया है। भारी बारिश के मद्देनजर सभी स्कूल और कॉलेज को सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया गया है। राज्य के आपात अभियान केंद्र के अनुसार, आपदा के कारण राज्य में 752 सड़कें बंद कर दी गयी हैं।

#WATCH | Himachal Pradesh | DSP Headquarters, Shimla, Vijay Raghuvanshi says, "Since morning we have recovered eight dead bodies. It is very difficult to work here. The people are cooperating... We are not sure right now about the number of people who were here...SDM, SP and SDRF… https://t.co/11GEYgB2vEpic.twitter.com/ha7p2leVO3 — ANI (@ANI) August 14, 2023

मौसम कार्यालय ने सोमवार को कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर राज्य के 12 में से नौ जिलों में अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है और मंगलवार के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। सोलन जिले के जादोन गांव में बादल फटने से रविवार रात एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गयी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जिले में बादल फटने के बाद दो मकान बह गए।

