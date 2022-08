Rain Alert: ओडिशा में ‘रेड अलर्ट’ जारी, यूपी में 21 अगस्त तक हो सकती है मूसलाधार बारिश, जानें उत्तर भारत के मौसम का हाल

Highlights भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने तीन राज्यों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा में तेज बारिश के कारण ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। वहीं यूपी और उत्तराखंड में अगले दो-तीन दिन तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है।

Rain Alert:मौसम विभाग ने ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जताई है। विभाग ने ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के कारण ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। यही नहीं विभाग ने यह भी कहा है कि यूपी के अलग-अलग हिस्सो में 21 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है।

अधर, उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग के अनुसार इन तीन राज्यों में आज से मूसलाधार बारिश हो सकती है।

Odisha | Several villagers including children were rescued by the fire service team from flood-affected areas in Kujanga in Jagatsinghpur district (18.08) pic.twitter.com/2ucbgdk4SS