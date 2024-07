Raigad Fort Rainfall: रायगढ़ किले में हालात खराब, 100 से ज्यादा पर्यटक फंसे, देखें वीडियो

Highlights उपनगरीय सेवाएं सुबह छह बजकर 45 मिनट पर फिर से चालू हो गईं। नाणे दरवाजा रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। देश के अलग-अलग हिस्सों से आए 100 से ज्यादा पर्यटक किले में फंसे हुए हैं।

Raigad Fort Cloudburst Rainfall: महाराष्ट्र में कई स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। राज्य में कई शहर में जलभराव हुआ है। ट्रेन पर बुरा असर पड़ा है। लगातार बारिश के कारण महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में बादल फटने जैसी स्थिति बन गई है। जानकारी के मुताबिक देश के अलग-अलग हिस्सों से आए 100 से ज्यादा पर्यटक किले में फंसे हुए हैं। रायगढ़ किले के महादरवाजा क्षेत्र में किले की सीढ़ियों पर भारी पानी भर जाने के बाद यह भयानक स्थिति उत्पन्न हुई। किले तक पैदल जाने के लिए चित दरवाजा और नाणे दरवाजा रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है और पुलिस तैनात कर दी गई है।

वर्तमान में, जो पर्यटक पहले से ही फोर्ट रायगढ़ पर हैं, उन्हें रोपवे का उपयोग करके नीचे लाया जा रहा है। रोपवे प्रशासन ने किले पर चढ़ने के लिए रोपवे को भी बंद कर दिया है। जलभराव के कारण सेंट्रल लाइन पर ट्रेनें 30 मिनट देरी से चल रही हैं। मुंबई में जहां मध्य रेलवे के मार्गों पर उपनगरीय रेल सेवाएं सोमवार सुबह से ही बाधित रहीं और शहर की सड़कों पर जलजमाव हो गया।

#WATCH | Mumbai | Suburban trains are running upto 10 minutes late as water is above track level between Matunga Road and Dadar due to heavy rains. High-capacity water pumps are being used to drain water away from the railway tracks: Western Railway



(Video source: Western… pic.twitter.com/yylXkqalew — ANI (@ANI) July 8, 2024

वहीं ठाणे में अलग-अलग इलाकों में कई घरों में पानी घुस जाने के बाद 54 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बारिश की वजह से एक पुल के बह जाने की भी खबर है। मुंबई के कई इलाकों में रात भर में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि रविवार को ठाणे जिले में 65 मिलीमीटर बारिश हुई।

#WATCH | Buses, cars and other vehicles operate on waterlogged roads in Kurla area of Mumbai amid heavy rains in the city pic.twitter.com/eXvAq5OtEV — ANI (@ANI) July 8, 2024

बीएमसी ने बताया कि मुंबई के कुछ इलाकों में रविवार आधी रात एक बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। इस अवधि में सबसे अधिक 315 मिलीमीटर बारिश गोवंडी क्षेत्र में और 314 मिमी बारिश पवई क्षेत्र में हुई। वहीं, ठाणे जिले के प्रशासन ने एक विज्ञप्ति में बताया कि रविवार को भारी बारिश के कारण विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 275 मकान क्षतिग्रस्त हो गए।

#WATCH | Severely waterlogged streets and railway track in Chunabhatti area of Mumbai, as the city is marred by heavy rains pic.twitter.com/qdxk6yi8Hb — ANI (@ANI) July 8, 2024

लगभग 20 वाहन बह गए। स्थानीय निकाय के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि ठाणे शहर में सोमवार को सुबह छह बजकर 30 मिनट तक पिछले 24 घंटे की अवधि में 120.87 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि ठाणे जिले का शाहपुर तालुका बारिश से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां आसनगांव-माहुरी रोड पर एक पुल बह गया।

English summary :

Raigad Fort Rainfall Hundreds Tourists Stranded After Cloudburst-Like Watch Video Maharashtra see viral

Web Title: Raigad Fort Rainfall Hundreds Tourists Stranded After Cloudburst-Like Watch Video Maharashtra see viral