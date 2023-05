राहुल गांधी अंबाला में ट्रक की सवारी करते आए नजर, ड्राइवरों से भी की बात...तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

नई दिल्ली: भारत जोड़ो यात्रा और बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी की सवारी के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अब ट्रक की सवारी करते नजर आए हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने सोमवार रात दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के बीच हरियाणा के अंबाला में ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात की और इसमें बैठकर सवारी भी की। ट्रक ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी की ये तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।



कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रीया श्रीनेत ने कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा राहुल गांधी ने ट्रक चालकों के साथ बैठ उनकी समस्या सुनी। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। सुप्रीया श्रीनेता ने लिखा, 'अलग ही शख़्स हैं - राहुल गांधी। आज वो इस देश में आम जनता और सरकार के बीच में बढ़ती खाई को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर इस गर्मी में रात भर ट्रक चालकों के साथ बैठ उनकी समस्या सुनना या ट्रक में सफ़र करना ही क्यों ना हो ऐसे ही थोड़े ही लोगों में बेहतर भविष्य की उम्मीद जग गई है!'

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी शिमला जा रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी भी अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी बाद में एक गुरुद्वारे में भी नजर आए।

Rahul Gandhi Ji travelled in a truck from Delhi to Chandigarh and interacted with driver. Later, he was seen in a gurudwara. pic.twitter.com/T4cx6Mtfbu