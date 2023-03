राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को अपना जवाब देने के लिए 8-10 दिनों का वक्त मांगा, कांग्रेस ने कहा- सावरकर समझा क्या... नाम राहुल गांधी है

Highlights जवाब में कांग्रेस सांसद ने अपने भाषण के 45 दिन बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा- मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है अनुराग ठाकुर ने कहा- यदि राहुल गांधी महिलाओं के प्रति थोड़े भी गंभीर हैं तो वे जानकारी दें

नई दिल्ली: भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रेप पीड़िता का जिक्र करने वाले भाषण को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो नोटिस जारी किया था, सूत्रों ने कहा है कि राहुल गांधी ने उस नोटिस का प्रारंभिक जवाब दिया है। एएनआई से जुड़े सूत्र के मुताबिक, राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को जवाब देते हुए कहा है कि वह अगले 8-10 दिनों में विस्तृत जवाब देंगे। वहीं कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा- सावरकर समझा क्या... नाम राहुल गांधी है।

पुलिस को अपने जवाब में, उन्होंने कथित तौर पर पूछा कि क्या सत्ताधारी पार्टी के किसी अन्य नेता, जिसने इस तरह का अभियान (भारत जोड़ो यात्रा) चलाया था, से कभी ऐसे ही सवाल पूछे गए थे जैसा कि उनसे पूछा गया था। अपने जवाब में कांग्रेस सांसद ने अपने भाषण के 45 दिन बाद पुलिस कार्रवाई और उसकी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं।

साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अडानी मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर संसद और बाहर उनके द्वारा लिए गए रुख से पुलिस की इस कार्रवाई का कोई लेना-देना नहीं है। यौन उत्पीड़न' पीड़ितों के बारे में जानकारी मांगने के लिए पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस के संबंध में स्पेशल सीपी (कानून-व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे।

इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुद्दे से भटकाने और अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार ऐसे सवाल पूछ रही है। वे पुलिस भेजकर इस मुद्दे का रुख बदलना चाहते हैं। मोदी सरकार अडानी को बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, हम उनसे सवाल पूछते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं।

