Rahul Gandhi Video Viral: ...'खटा-खट-खटा-खट हर महीने 8500 रुपए', राहुल गांधी का वीडियो वायरल

Highlights भागलपुर में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित राहुल ने कहा हमारी सरकार आने के बाद महिला के खाते में हर महीने 8500 रुपये डालेंगे राहुल ने कहा, हिन्दुस्तान के सभी युवाओं को पहली नौकरी का अधिकार हमारी सरकार देने जा रही है

Bhagalpur Lok Sabha: बिहार के भागलपुर में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान अपने संबोधन में लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर साल 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन जीतती है तो कई योजनाओं को गरीबों की भलाई के लिए धरातल पर लाएंगे। इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हम देश के गरीबों की एक लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार से एक महिला को चुनेंगे। महिला के बैंक एकाउंट में कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर साल का एक लाख रुपया, महीना का 8500 रुपया डाल देगी। राहुल के बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था। "...खटा-खट-खटा-खट हर महीने 8500 रुपए",। राहुल का यह अंदाज लोगों को काफी अच्छा लग रहा है।

राहुल ने कहा कि पैसा महिला के बैंक एकाउंट में जाएगा। मगर परिवार के लिए उसका प्रयोग होगा। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के सभी युवाओं को पहली नौकरी का अधिकार हमारी सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया। वैसे ही स्नातक करने वाले छात्रों को हम नौकरी का अधिकार देंगे। उन्होंने कहा कि हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे। पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां लाएंगे।

युवा रोशनी- युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड। दैनिक मजदूरी कम से कम 400 रुपए, मनरेगा में भी लागू। सबको स्वास्थ्य अधिकार - 25 लाख रुपये का हेल्थ-कवर, मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी , शहरी रोजगार गारंटी- शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना, सामाजिक सुरक्षा- असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा, सुरक्षित रोजगार- मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद।

