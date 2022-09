Bharat Jodo Yatra: भाजपा का बड़ा आरोप- 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान 'गौ हत्यारे' रिजिल मकुट्टी के साथ दिखे राहुल गांधी', तस्वीरें शेयर की

Highlights भाजपा ने आगे आरोप लगाया कि मकुट्टी 'भारत जोड़ी यात्रा' में राहुल के साथी थे भाजपा ने कहा- कांग्रेस हिन्दुओं से अपनी नफरत को छुपाने की भी कोशिश नहीं कर पा रही है गौ हत्या के आरोप में रिजिल मकुट्टी को 2017 में पार्टी से भी निलंबित कर दिया गया था

चेन्नई: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि राहुल गांधी अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान 'गौ हत्यारे' रिजिल मकुट्टी के साथ देखे गए हैं। कांग्रेस पार्टी पर हिंदू घृणा का आरोप लगाते हुए, भाजपा ने राहुल गांधी के साथ रिजिल मकुट्टी की तस्वीरें साझा कीं, साथ ही वीडियो को भी शेयर किया गया जिसमें बछड़े की कटी हुई गर्दन के साथ मकुट्टी सहित अन्य लोग हैं।

भाजपा नेता अमित मालवीय ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा, दिग्विजय सिंह, जिन्होंने 26/11 के लिए आरएसएस को दोषी ठहराया, और गांधी परिवार के सीपी पद के उम्मीदवार हैं, रिजिल मकुट्टी तक, जिन्होंने सड़क पर एक बछड़ा काट दिया, राहुल गांधी की भारत “जोड़ो” यात्रा में साथी थे, कांग्रेस भी हिन्दुओं से नफरत छुपाने की कोशिश नहीं कर पा रही है...

From Digvijaya Singh, who blamed RSS for 26/11, and is Gandhi family’s nominee to be the CP to Rijil Makutty, who butchered a calf on street, and was Rahul Gandhi’s companion on his Bharat “Jodo” Yatra, Congress is not even making an attempt to conceal its hate for the Hindus... pic.twitter.com/fqaA2zHc0d