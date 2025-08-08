'वोट चोरी' के आरोप पर राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, बेंगलुरु में करेंगे प्रदर्शन रैली

Rahul Gandhi on Vote Chori:कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर एक और वीडियो जारी किया और "वोट चोरी" के दावों को दोहराया। वीडियो में, लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) ने फिर आरोप लगाया कि भारत के चुनाव आयोग और भाजपा ने मतदाता सूचियों में धोखाधड़ी की साजिश रची है।

कांग्रेस सांसद ने वीडियो के साथ अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "वोट चोरी सिर्फ़ एक चुनावी घोटाला नहीं है; यह संविधान और लोकतंत्र के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। देश के गुनाहगार सुन लो, वक़्त बदलेगा, सज़ा ज़रूर मिलेगी।"

अपने वीडियो में, गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के अलावा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुए, जिन्हें पहले उजागर किया गया था।

Vote Chori सिर्फ़ एक चुनावी घोटाला नहीं, ये संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है।



देश के गुनहगार सुन लें - वक़्त बदलेगा, सज़ा ज़रूर मिलेगी। pic.twitter.com/tR7wh589fN — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 8, 2025

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मतदाता सूची में कथित धांधली के मुद्दे पर शुक्रवार को यहां ‘वोट अधिकार रैली’ को संबोधित करेंगे। बेंगलुरु के 'फ्रीडम पार्क' में आयोजित इस रैली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और कई अन्य नेता भी भाग लेंगे।

इस सभा से एक दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े सामने रखते हुए आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में हेरफेर करके ‘‘वोट चोरी’’ का मॉडल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने दावा किया था कि यह सब भाजपा और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से हो रहा है तथा यह संविधान के खिलाफ अपराध है।

उन्होंने दिल्ली में बृहस्पतिवार को संवाददाताओं के समक्ष महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची के आंकड़े पेश किए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 मतों की चोरी की गई, जबकि यह सीट पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 32,707 मतों के अंतर से जीती थी।

मल्लिकार्जुन खरगे क्या बोले

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में पार्टी की ‘वोट अधिकार रैली’ में भाग लेंगे, जिसका आयोजन कथित ‘वोट चोरी’ के विरोध में किया जा रहा है। रैली का शीर्षक ‘‘हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारा संघर्ष’’ है।

यह रैली सुबह 10:30 बजे फ्रीडम पार्क में आयोजित की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष, मंत्रियों के साथ ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे।

