केसीआर की पार्टी संग कांग्रेस के संबंधों बोले बोले राहुल गांधी- इसका कोई सवाल ही नहीं है

Highlights राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का मानना ​​है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी चला रहे हैं। गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जयराम रमेश ने घोषणा की कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पद में भाग लेने के लिए हैदराबाद में गांधी के साथ शामिल होंगे।

रंगारेड्डी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि विभिन्न संस्थानों पर प्रणालीगत हमले हुए हैं और अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो यह सुनिश्चित करेगी कि ये संस्थान आरएसएस की पकड़ से मुक्त हो जाएं। एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा, "विभिन्न संस्थानों पर प्रणालीगत हमले हुए हैं। न्यायपालिका, नौकरशाही और मीडिया पर हमले हो रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "जब कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ये संस्थाएं आरएसएस के चंगुल से मुक्त हों और इन संस्थानों में स्वतंत्रता बनी रहे।" गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के साथ कांग्रेस के संबंधों का कोई सवाल ही नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का मानना ​​है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी चला रहे हैं। उनका यह सोचकर स्वागत है कि वे एक अंतरराष्ट्रीय पार्टी चला रहे हैं।"

Telangana | There is absolutely no question of any relationship between Telangana Rashtra Samithi (TRS) and Congress. Telangana CM believes he is running a national party. He is welcome to think that he is running an international party: Congress MP Rahul Gandhi, in Rangareddy pic.twitter.com/SaBcjGdzDd