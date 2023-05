अमेरिका में बोले राहुल गांधी- "सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश, लेकिन..."

By मनाली रस्तोगी | Published: May 31, 2023 11:26 AM

सैन फ्रांसिस्को में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी।

