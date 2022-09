गुजरात विधानसभा चुनावः सरकार बनी तो 3 लाख रुपये तक के कृषि लोन माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली, बोले राहुल गांधी

Highlights मुंद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिलते हैं जो गुजरात के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम 3000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलेंगे। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देंगे।

अहमदाबादः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी और गुजरात सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस के सत्ता में आने पर तीन लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने का वादा किया। किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाएगा और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे।

Gujarat has become the centre of drugs. All drugs are moved from Mundra port but your govt doesn't take any action...This is Gujarat model...Gujarat is one state where you've to take permission before protesting;permission from those against whom protest will be done:Rahul Gandhi pic.twitter.com/nNsX3dTZFq