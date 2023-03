राहुल गांधी विदेश में दिए बयान पर हंगामे के बीच पहुंचे संसद, कहा- इजाजत मिली तो अपनी बात संसद में रखूंगा

नई दिल्ली: लंदन में भारतीय लोकतंत्र के संबंध में टिप्पणी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जारी हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को संसद पहुंचे। पत्रकारों के सवाल पर राहुल ने कहा कि उन्हें संसद में बोलने की अनुमति मिलेगी तो वह इस बारे में अपना पक्ष रखेंगे। राहुल गांधी बुधवार को लंदन से स्वदेश लौटने के बाद बजट सत्र के दूसरे चरण में आज पहली बार संसद पहुंचे थे।

यह पूछे जाने पर कि सत्ता पक्ष उनके बयान के लिए उनसे माफी की मांग कर रहा है, राहुल ने संसद भवन परिसर में कहा, ‘अगर वे मुझे संसद में बोलने की अनुमति देते हैं, तो मैं जो सोचता हूं वह कहूंगा।’ राहुल ने साथ ही कहा कि उन्होंने भारत विरोधी कोई बात नहीं कही।

#WATCH | "If they allow me to speak in Parliament, then I will say what I think," says Congress MP Rahul Gandhi over BJP demanding an apology for his London remarks. pic.twitter.com/J7a5DKWxt1