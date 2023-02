कश्मीर: कभी भाई राहुल गांधी तो कभी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुलमर्ग में ऐसे चलाई स्नोबाइक, वीडियो हुआ वायरल

जम्मू: सोशल मीडिया पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को स्नोमोबाइल (Snowmobiles) चलाते हुए देखा गया है।

बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद कश्मीर के निजी दौरे पर है। इस दौरान उन्हें घाटी के बर्फों पर कभी स्नोमोबाइल की सवारी तो कभी स्केटिंग करते हुए नजर आर रहे है। इस वीडियो को भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास द्वारा भी शेयर किया गया है।

वायरल हो रहे इस दो दिन पुराने वीडियो में राहुल गांधी को ठंड से बचने के लिए मोटे-मोटे कपड़ों के साथ स्की गॉगल्स में देखा गया है। वीडियो के शुरुआत में उन्हें एक शख्स से हाथ मिलाते हुए देखा जा रहा है और फिर वीडियो के पीछे से किसी को यह कहते हुए सुना गया है कि मैं शुक्रिया करता हूं कि कल आपने मेरी दावत कबूल की है।

Shri Rahul Gandhi Ji and Priyanka Gandhi in Gulmarg , Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/CVkuDvkRlL

इसके बाद राहुल गांधी को स्नोमोबाइल चलाते हुए देखा गया है और उनके पीछे उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी बैठी हुई है। वीडियो के अगले हिस्से में यह देखा गया है कि कांग्रेस नेता स्नोबाइक चला रहे है और उनके आगे-पीछे भी कई और स्नोबाइक चल रही है। वहीं वीडियो के अंत होने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को भी स्नोमोबाइल चलाते हुए देखा गया है और उनके पीछे राहुल गांधी बैठे हुए है।

As a reward, Rahul Ji treating himself to a perfect vacation in Gulmarg after successful #BharatJodoYatra.#RahulGandhi@RahulGandhipic.twitter.com/DDHCDluwCC