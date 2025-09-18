Rahul Gandhi: "चुनाव आयोग उन्हें बचा रहे जो लोकतंत्र को खत्म कर रहे...", प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi Live: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 'वोट चोरी' को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। लंबे समय से राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग उन लोगों को बचा रहा है जो लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि यह कैसे किया जा रहा है और कहा कि उन्हें इसके 100 प्रतिशत सबूत मिले हैं। राहुल गांधी ने कहा, "मैं इस मंच पर ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जिसके 100 प्रतिशत सबूत न हों।"

राहुल गांधी की "वोट चोरी" के आरोपों की श्रृंखला में यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले 7 अगस्त को हुई अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी कराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था और दावा किया था कि चुनाव आयोग एक व्यवस्थित हेरफेर का हिस्सा है।

शरद पवार ने राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' टिप्पणी पर कहा कि पहली बार, लगभग 300 गैर-भाजपा सांसदों, जिनमें मैं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, ने संसद से बहिर्गमन किया और विरोध प्रदर्शन किया, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

LIVE: Special press briefing by LoP Shri @RahulGandhi at Indira Bhawan | New Delhi.

गौरतलब है कि 1 सितंबर को अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए, गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी जल्द ही "वोट चोरी" के खुलासे का "हाइड्रोजन बम" लाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे।

