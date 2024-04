Rahul Gandhi In Odisha: 'दिल्ली वाले अंकल' और 'नवीन बाबू' ने इस शादी में ओडिशा की जनता को पान दिया', चुनावी सभा में बोले राहुल गांधी

Highlights ओडिशा में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित दिल्ली और ओडिशा में एकसाथ चुनाव हो रहे हैं नरेंद्र मोदी ने चंद लोगों की सरकार दिल्ली में चलाई, वैसे ही नवीन जी यहां कुछ चुनिंदा लोगों की सरकार चलाते हैं

Rahul Gandhi In Odisha: कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को ओडिशा में थे। यहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली और ओडिशा में एकसाथ चुनाव हो रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने चंद लोगों की सरकार दिल्ली में चलाई, वैसे ही नवीन जी यहां कुछ चुनिंदा लोगों की सरकार चलाते हैं। राहुल ने आगे मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस की शादी थी, उनकी रोज वहां बारात निकलती थी। रोज ड्रामा होता था।

#WATCH | Odisha: While addressing a public meeting in Kendrapara, Congress leader Rahul Gandhi says, "...Telangana mai BJP aur BRS ki shaadi thi, unki roz waha barat nikalti thi aur drama hota tha. The Congress party showed in Telangana that BJP and BRS are one and if anyone is… pic.twitter.com/IRNorPMs2a