हाथरस पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी, भगदड़ में 121 लोगों की गई थी जान

Hathras Stampede Incident: विपक्षी गठबंधन के नेता राहुल गांधी आज हाथरस पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। राहुल गांधी शुक्रवार सुबह दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने पहले अलीगढ़ के एक परिवार से मुलाकात की। इसके बाद वह हाथरस पहुंचे। पीड़ितों में अलीगढ़ का रहने वाला परिवार भी शामिल है जहां राहुल गांधी कुछ देर रूके और परिजनों से बात की। इसके बाद वह हाथरस में उन लोगों के बीच पहुंचे जिनके अपने भगदड़ में मारे गए।

इस दौरान राहुल गांधी से बात करने आए एक सदस्य का कहना है, "अचानक हुई इस घटना के कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लड़का अब अकेला रह गया है। उसे भोजन करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।" शख्स ने कहा, "मैं राहुल गांधी कहूंगा कि हमारी आजीविका के लिए कुछ करें।”

#WATCH | Hathras, Uttar Pradesh: Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi meets the victims of the stampede that took place in Hathras on July 2 claiming the lives of 121 people. pic.twitter.com/27kUVdMmPr — ANI (@ANI) July 5, 2024

जानकारी के अनुसार, 2 जुलाई की शाम को हाथरस में एक धार्मिक सत्संग का आयोजन किया गया था। जिसमें भगदड़ मचने के बाद करीब 121 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। धार्मिक उपदेशक सूरज पाल के सत्संग में हुई घटना में कई परिवार बर्बाद हो गए।

#WATCH | Uttar Pradesh: Congress MP Rahul Gandhi leaves from Aligarh after meeting the victims of the Hathras stampede. pic.twitter.com/bOkWk7szON — ANI (@ANI) July 5, 2024

उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को मैनपुरी में राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में स्वयंभू बाबा की तलाश में तलाशी अभियान चलाया। इस घटना में आयोजकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मैनपुरी के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) सुनील कुमार ने कल कहा कि 'भोले बाबा अपने आश्रम के अंदर नहीं मिले। हाथरस शहर के अधीक्षक राहुल मिठास ने भी कहा कि उन्हें आश्रम में उपदेशक नहीं मिले।

#WATCH | Hathras, UP: Congress MP and LoP in Lok Sabha, Rahul Gandhi speaks to the victims of the stampede that took place in Hathras on July 2 claiming the lives of 121 people. pic.twitter.com/pyk0TXBk0H — ANI (@ANI) July 5, 2024

बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। मामले की समग्रता और जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बृजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। न्यायिक आयोग अगले दो महीनों में भगदड़ की घटना की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा।

#WATCH | Hathras Stampede Accident | Hathras, UP: Before Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's visit, a member of a bereaved family says, "We are facing many problems due to this sudden incident. The boy is left alone now. He will have to face problems even in having food... I will say to… pic.twitter.com/vsAOBEfhRh — ANI (@ANI) July 5, 2024

प्रथम दृष्टया रिपोर्ट के अनुसार, भगदड़ तब हुई जब श्रद्धालु आशीर्वाद लेने और उपदेशक के पैरों के आसपास की मिट्टी इकट्ठा करने के लिए दौड़े, लेकिन उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने एक-दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया, जिससे कई लोग गिर गए और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

Web Title: Rahul Gandhi met the families of Hathras Stampede victims 121 people were killed in the stampede