VIDEO: राहुल गांधी ने GOAT इंडिया टूर के दौरान उप्पल स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी से की मुलाकात

By रुस्तम राणा | Updated: December 13, 2025 22:16 IST2025-12-13T22:16:22+5:302025-12-13T22:16:22+5:30

फुटबॉल आइकन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता को अर्जेंटीना की एक साइन की हुई फुटबॉल जर्सी भी दी। कांग्रेस पार्टी ने भी उस पल का एक क्लिप एक्स पर पोस्ट किया।

हैदराबाद: कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को फुटबॉल आइकन लियोनेल मेस्सी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बीच फ्रेंडली मैच देखने के लिए उप्पल स्टेडियम पहुंचे। राहुल गांधी स्टेडियम के स्टैंड में बैठे दिखे, जबकि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी मेसी के साथ फुटबॉल खेलते हुए दिखे।

बाद में, राहुल गांधी मैदान पर मेसी और सीएम रेड्डी के साथ खड़े दिखे। फुटबॉल आइकन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता को अर्जेंटीना की एक साइन की हुई फुटबॉल जर्सी भी दी। कांग्रेस पार्टी ने भी उस पल का एक क्लिप एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "जब राहुल गांधी लियोनेल मेस्सी से मिलते हैं, GOAT एनर्जी प्रो मैक्स।" 

पहले खबरें थीं कि राहुल गांधी भी इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। हालांकि, उन्होंने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया। दिन में पहले, मेस्सी सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, लेकिन वहां 10 मिनट से भी कम समय रुके और फिर चले गए। बताया जा रहा है कि फुटबॉल आइकन के चारों ओर नेताओं, अधिकारियों और उनके परिवारों की भीड़ के कारण उनका तय ऑनर लैप छोटा कर दिया गया।

जैसे ही मेस्सी स्टेडियम से बाहर निकले, भीड़ के कुछ हिस्सों ने अधिकारियों और नेताओं को बू किया, जिससे वेन्यू के अंदर माहौल गरमा गया। बाद में कई फैंस ने सोशल मीडिया पर लंबे इंतजार के घंटों, खराब भीड़ कंट्रोल और अपर्याप्त प्लानिंग की शिकायत की, और कहा कि एक ग्लोबल फुटबॉल लेजेंड वाले इवेंट के लिए यह अनुभव उम्मीदों से बहुत कम था।

कई फैंस जिन्होंने टिकट के लिए मोटी रकम चुकाई थी, वे भी उन्हें घेरने वाली भीड़ में फुटबॉल आइकन को देख नहीं पाए। इस बीच, पुलिस ने शनिवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी फुटबॉल इवेंट के मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना वेन्यू पर बड़े पैमाने पर हुई अफरा-तफरी के कुछ घंटों बाद हुई, जिसके कारण अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान को मैदान जल्दी छोड़ना पड़ा।

मेस्सी के स्टेडियम छोड़ने के बाद, गुस्से में आए फैंस ने कथित तौर पर तोड़फोड़ भी की, और खराब इवेंट मैनेजमेंट का आरोप लगाया।

