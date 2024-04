Rahul Gandhi In Bastar: 'एक झटके से, हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे', चुनावी सभा में बोले राहुल गांधी

Highlights राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरा का पूरा फायदा देश के चुनिंदा अरबपतियों को पहुंचाते हैं नरेंद्र मोदी 24 घंटे इन अरबपतियों की मदद करते रहते हैं पीएम कभी भी बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी पर बात नहीं करते

Rahul Gandhi In Bastar:कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। राहुल गांधी ने यहां बस्तर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए जहां एक तरफ पीएम मोदी पर निशाना साधा तो वहीं, कांग्रेस के घोषणापत्र के बारे में बताया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो एक झटके से हिन्दुस्तान से हम गरीबी मिटा देंगे। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरा का पूरा फायदा देश के चुनिंदा अरबपतियों को पहुंचाते हैं।

#WATCH | Chhattisgarh: At a public meeting in Bastar, Congress leader Rahul Gandhi says, "We want to change your lives, we want to help you. If Narendra Modi can give money to millionaires, Congress can give that money to the poor. And so we are bringing a new policy,… pic.twitter.com/HAqsyr8B4P