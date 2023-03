अडानी मामले से डरी हुई है सरकार और पीएम मोदी, इस वजह से हो रहा तमाशा: राहुल गांधी

Highlights राहुल गांधी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुझे कल संसद में बोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रकार और पीएम अडानी मामले से डरे हुए हैं इसलिए उन्होंने यह 'तमाशा' तैयार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लंदन में भारतीय लोकतंत्र के संबंध में उनकी टिप्पणी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जारी हंगामे के बीच गुरुवार को कहा, "सुबह मैं संसद गया और अध्यक्ष (लोकसभा) से बात की कि मैं बोलना चाहता हूं। सरकार के चार मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाए थे इसलिए मुझे सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि मुझे कल संसद में बोलने की अनुमति दी जाएगी।"

उन्होंने ये भी कहा, "कुछ दिन पहले मैंने मोदी जी और अडानी जी पर सवाल उठाते हुए सदन में भाषण दिया था, वह भाषण हटा दिया गया था। भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैंने सार्वजनिक रिकॉर्ड से न निकाला हो। सरकार और पीएम अडानी मामले से डरे हुए हैं इसलिए उन्होंने यह 'तमाशा' तैयार किया है। मुझे लगता है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा। मुख्य प्रश्न यह है कि मोदी जी और अडानी जी के बीच क्या संबंध है।"

A few days ago, I gave a speech in the house raising questions on Modiji & Adaniji, that speech was expunged. There wasn't anything in the speech that I didn't take out from public records: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/K5lT7hakiW

इससे पहले कांग्रेस सांसद व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिन में कहा था कि उन्होंने भारत या भारतीय संसद के खिलाफ कुछ नहीं कहा है और यदि उन्हें संसद में बोलने की अनुमति मिलेगी तो वह इस बारे में अपना पक्ष रखेंगे। राहुल गांधी बुधवार को लंदन से स्वदेश लौटने के बाद बजट सत्र के दूसरे चरण में गुरुवार को पहली बार संसद पहुंचे।

The Govt and PM are scared of the Adani issue & that's why they prepared this 'tamasha'. I feel I won't be allowed to speak in Parliament. The main question is what's the relation between Modiji & Adaniji: Rahul Gandhi pic.twitter.com/VracqBrkKT