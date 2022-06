National Herald Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को भी पूछताछ के लिए किया तलब, चार दिनों से लगातार ईडी कर रही है पूछताछ

Highlights ईडी अधिकारियों ने सोमवार को चौथे दिन उनसे घंटों पूछताछ की वायनाड से सांसद सुबह 11.05 बजे पहुंचे ईडी के मुख्यालय

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पांचवीं बार मंगलवार को तलब किया है। ईडी अधिकारियों ने सोमवार को चौथे दिन उनसे घंटों पूछताछ की। वायनाड से सांसद ईडी मुख्यालय पर सुबह 11.05 बजे पहुंचे थे।

संघीय एजेंसी के कार्यालय के आसपास पुलिस और अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया था, जबकि पिछले सप्ताह की तरह आसपास के क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है। कांग्रेस नेता दोपहर करीब 3:15 बजे लंच के लिए निकले थे।

पिछले हफ्ते, ईडी ने उनसे सीधे तीन दिनों तक पूछताछ की, जहां उनसे कई सत्रों में पूछताछ की गई और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देते हुए छुट्टी मांगी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष को भी 23 जून को इसी मामले में ईडी ने तलब किया है। सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।

