विदेशी धरती से राहुल ने फिर किया मोदी सरकार पर हमला, अडानी मामले को लेकर बीजेपी और पीएम को घेरा

Highlights भाजपा एकाधिकारवादी मॉडल को आगे बढ़ा रही है - राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन के नाम ने सरकार में डर पैदा कर दिया है - राहुल गांधी देश में अल्पसंख्कों पर हमले हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है - राहुल गांधी

Rahul Gandhi in Belgium: बेल्जियम दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर ब्रसेल्स की धरती से हमला बोला है। राहुल गांधी ने ब्रसेल्स प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अडानी का मामला उठाया और कहा कि भाजपा एकाधिकारवादी मॉडल को आगे बढ़ा रही है।

राहुल ने कहा कि हमें निजी या सरकारी क्षेत्रों से कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां 1 या 2 लोग पूरे देश को वित्तीय रूप से नियंत्रित करना शुरू करते हैं, उससे हमें दिक्कत है। राहुल ने कहा कि भारत में सरकारी नीतियों ने व्यवस्थित रूप से हमारी रोजगार प्रणाली की रीढ़, यानी एमएसएमई क्षेत्र पर हमला किया है।

अडानी मामला बार-बार उठाए जाने के बारे में राहुल ने कहा कि अडानी के साथ हमारी समस्या यह है कि वह बंदरगाहों, हवाई अड्डों, कृषि, अनाज साइलो, रियल एस्टेट और सीमेंट व्यवसायों को नियंत्रित करते हैं। हर क्षेत्र में उनका दबदबा है। यह भारत के लिए प्रतिकूल है।

