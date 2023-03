सोशल मीडिया पर छाए रहने को लेकर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा से कही ये बात, वीडियो वायरल

Highlights राघव चड्ढा और फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को हाल ही में कुछ घंटों में दो बार एक साथ देखा गया उन दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब साझा किए जा रहे हैं इस बारे में ना तो चड्ढा और ना ही चोपड़ा की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण आया है

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा के बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ डेटिंग की अटकलों के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को राघव चड्ढा के सोशल मीडिया पर छाए रहने पर टिप्पणी की। ऐसे में धनखड़ का चड्ढा पर की गई टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, "आप पहले ही सोशल मीडिया में काफी जगह घेर चुके हैं। आज आपको चुप रहना चाहिए।" वीडियो को आप सांसद ने खुद शेयर किया है, हालांकि उन्होंने चेयरमैन की टिप्पणी के बारे में कुछ नहीं कहा। उच्च सदन में सभापति की ओर से यह प्रतिक्रिया उस समय आयी जब वह नियम 267 के तहत नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम और उनके नोटिस के विषय की जानकारी सदन को दे रहे थे।

इसी क्रम में जब चड्ढा का नाम आया तो धनखड़ के मुंह पर बरसस ही मुस्कान आ गई। चड्ढा ने भगोड़े मुहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वापस लेने के संबंध में इंटरपोल के समक्ष मजबूती से पक्ष रखने में सरकार की विफलता पर चर्चा कराने का नोटिस दिया था। सभापति जब चड्ढा के नोटिस का विषय पढ़ चुके तो आप सदस्य ने कुछ कहना चाहा। मगर तभी धनखड़ ने उन्हें मीठी झिड़कीदी।

In Parliament today, I gave a suspension of business notice under rule 267 to discuss Govt.’s NOC to Mehul Choksi’s Antigua citizenship and its subsequent failure to present a strong case before Interpol, which led to the withdrawal of the red corner notice against him. pic.twitter.com/ygM9xSIqm1