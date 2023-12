वीडियो: 'संजय सिंह, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भाजपा ज्वाइन कर लें तो...', राघव चड्ढा ने बीजेपी पर ऐसे साधा निशाना

Highlights राघव चड्ढा ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भरोसा जताया कहा- हर सीट पर एक विपक्षी उम्मीदवार का फार्मूला लागू किया जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है आम चुनावों में भाजपा को हराने की रणनीति पर चर्चा करेंगे - राघव चड्ढा

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, ये तीनों भाजपा ज्वाइन करने के लिए अपनी हामी भर दें तो तीनों बाहर आएंगे। राघव ने कहा कि अगर ये बीजेपी से जुड़ जाएं तो केंद्र में बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, हो सकता है इनमें से एक को भारत रत्न भी दे दिया जाए।

राघव चड्ढा ने ये बातें समाचार चैनल आजतक के कार्यक्रम में कहीं। इस दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी थीं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा, "कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से आप जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक निर्दोष हैं। जमानत नहीं देना है ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले की होती है। इसका एक अपवाद है PMLA कानून। ये आतंकवाद और ड्रग तस्करी के खिलाफ लगाया जाता है। लेकिन अब PMLA के तहत किए जा रहे मुकदमों में से 90% विपक्ष के नेताओं पर हैं, जहां जमानत मिलना नामुमकिन जैसा है।"

कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से

You are innocent until proven guilty.



Bail नहीं देनी, ये सिद्ध करना जिम्मेदारी Prosecution की होती है। इसका एक Exception है PMLA कानून — Terrorism और Nacotics Trading के खिलाफ़



अब PMLA के तहत किए जा रहे Cases में 90% विपक्ष के नेताओं पर हैं, जहां… pic.twitter.com/HpA8hglcvu