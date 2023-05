रेस खत्म, सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, शिवकुमार बनेंगे डिप्टी सीएम, 20 मई को शपथ, बारी-बारी ढाई साल वाले फॉर्मूले पर हुई चर्चा

By अनिल शर्मा | Published: May 18, 2023 08:06 AM

सूत्रों की मानें तो डीके शिवकुमार ने शर्त रखा था कि अगर यह एक साझा समझौता है तो पहले ढाई साल का कार्यकाल मुझे दिया जाए जबकि दूसरा सिद्धारमैया को। डीके शिवकुमार का कहना था कि उन्हें पहला कार्यकाल दिया जाए नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए।

