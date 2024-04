Raaj Kumar Anand On Saurabh Bhardwaj: 'मैं दलितों का अपमान नहीं सहूंगा', 'आप', पर बरसे पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद

Highlights राजकुमार आनंद ने कहा, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं ईडी के डर से मैंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है दलितों के दम पर आज दिल्ली और पंजाब में सरकार बनी है सौरभ भारद्वाज ने दलितों का अपमान किया

Raaj Kumar Anand On Saurabh Bhardwaj: दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके राजकुमार आनंद ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं ईडी के डर से मैंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। मेरे आवास पर ईडी की छापेमारी केवल शराब के पैसे का पता लगाने के लिए थी। ईडी ने अपने बयान में कहा था कि इस मामले में एक रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं झूठ की इस राजनीति पर विश्वास करता रहता तो आज भी वहीं होता जहां कल तक था।

#WATCH | On his resignation from AAP, Former Delhi minister Raaj Kumar Anand says "...I want to make it clear that I have not come here fearing ED...The ED raid at my residence was only to find the money trail of the liquor scam...ED had said in its statement that not even a… pic.twitter.com/nFG3MFyWr3