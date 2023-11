"कठपुतली सीएम दिल्ली वाले बॉस का ड्राइवर बनने में व्यस्त है", सुखबीर बादल का भगवंत मान पर सीधा हमला

Highlights सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार पर लगाया गंभीर आरोप पूर्व सीएम बादल ने कहा कि पंजाब की आप सरकार कानून-व्यवस्था में पूरी तरह से फेल है उन्होंने कहा कि ''कठपुतली'' सीएम दिल्ली वाले बॉस के ड्राइवर की भूमिका निभाने में व्यस्त हैं

बठिंडा: शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया है कि वो कानून-व्यवस्था में पूरी तरह से फेल है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुखबीर बादल ने बठिंडा में हुए आपराधिक घटना के एक सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए आप सरकार पर तीखा हमला बोला है। सीसीटीवी में दिखाया गया है कि एक अपराधी कथित तौर पर एक महिला की चेन छीनने की कोशिश करता है और उसके लिए महिला की गर्दन पकड़ लेता है।

सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिये एक पोस्ट में सुखबीर बादल ने कहा, "भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार के तहत पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हत्याएं, मादक पदार्थों की तस्करी, जमीन पर कब्जा, अवैध खनन और छीनने की ऐसी घटनाएं रोजमर्रा की बात बन गई हैं।"

The law & order situation has completely collapsed in Punjab under the @BhagwantMann led @AamAadmiParty govt. Murders, drug trafficking, land grabbing, illegal mining and such incidents of snatchings have become an everyday affair. The situation demands immediate attention, but… pic.twitter.com/2qK6ywhwHJ

इसके साथ ही अकाली नेता बादल ने सीएम मान को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का 'कठपुतली' करार दिया है। उन्होंने एक्स के पोस्ट कहा, ''स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की मांग है लेकिन ''कठपुतली'' सीएम अपने दिल्ली बॉस अरविंद केजरीवाल के ड्राइवर की भूमिका निभाने में व्यस्त हैं।"

दिलचस्प बात यह है कि केवल अकाली दल नहीं कांग्रेस की ओर से भी आप सरकार को घेरा गया है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी राज्य की कानून व्यवस्था में कथित गिरावट को लेकर भगवंत मान पर निशाना साधा है।

कांग्रेस नेता सिद्धू ने भी कथित चेन-स्नैचिंग वाले सीसीटीवी फुटेज पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, "चेन स्नैचिंग, जबरन वसूली, भयानक हत्याएं पंजाब में दैनिक दिनचर्या हैं! गृह मंत्री और मुख्यमंत्री गहरी नींद में हैं। यह शुतुरमुर्ग मानसिकता पंजाब के लोकतंत्र के लिए कयामत का दिन साबित होगी। जागिए, सीएम साहब। यह बठिंडा में हो रहा है।''

Chain snatching, extortions , gruesome murders are daily routine in Punjab ! ⁦The Home minister and CM ⁦are in deep slumber - this Ostrich mentality will spell Dooms day for Punjab’s Democracy- fear is the name of the game ! Wake up CM saheb.. this is happening in Bathinda pic.twitter.com/8FVEEijoO8