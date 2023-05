पंजाब: अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास संदिग्ध बम धमाके की खबर, जांच के लिए पहुंची बम स्क्वॉयड और एफएसएल की टीम

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में स्‍वर्ण मंदिर के पास कथित तौर पर धमाके की खबर आई है। हालांकि, यह किस तरह का धमाका था, इसे लेकर कोई भी पुष्टि अधिकारियों की ओर से नहीं की गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार अमृतसर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस (ADCP) महताब सिंह ने कहा कि अभी घटना को लेकर वेरिफाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'हम अभी वेरिफाई कर रहे है। यहां हालात सामान्‍य हैं। एंटी-सबोटाज, बम स्‍क्‍वाड और FSL की टीमें यहां पर हैं। एक व्‍यक्ति को पैर में हल्‍की चोट लगी है।'

Punjab | We are verifying. The situation is normal here. Anti-sabotage, Bomb Squad, and FSL teams are here. One person has received a minor injury in the leg: Mehtab Singh, ADCP, Amritsar on reports of a blast near Golden Temple in Amritsar pic.twitter.com/KOljUw0r6T