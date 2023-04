खालिस्तानी उग्रवादी अमृतपाल को लेकर डिब्रूगढ़ पहुंची पंजाब पुलिस, सुरक्षा काफिले के बीच केंद्रीय कारागार ले जाया गया, देखें

Highlights पंजाब पुलिस ने रविवार सुबह अमृतपाल को मोगा से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसे पंजाब के बठिंडा से विशेष विमान के जरिए डिब्रूगढ़ लाया गया। अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है।

डिब्रूगढ़ः मोगा (पंजाब) से गिरफ्तार हुए खालिस्तानी उग्रवादी अमृतपाल को पंजाब पुलिस विशेष विमान से लेकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंच चुकी है। विमान के डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद अमृतपाल को सुरक्षा काफिले के बीच यहां के केंद्रीय कारागार ले जाया गया। इसके मद्देनजर डिब्रूगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डिब्रूगढ़ यातायात पुलिस ने हवाई अड्डे से जेल तक 15 किलोमीटर लंबे रास्ते पर आवाजाही बंद कर दी थी। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों के अलावा एक विशेष दल को भी तैनात किया गया था।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस ने रविवार सुबह अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे पंजाब के बठिंडा से विशेष विमान के जरिए लाया गया। इस जेल में अमृतपाल के अन्य सहयोगियों के भी बंद होने के कारण सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘उसे (अमृतपाल को) लेकर विमान अपराह्न दो बजकर 20 मिनट पर पहुंचा।’

#WATCH | The aircraft carrying Waris Punjab De's #AmritpalSingh lands in Dibrugarh, Assam.



He was arrested by Punjab Police from Moga district in Punjab today. pic.twitter.com/62LCUg0vqQ