Punjab Lok Sabha Election: शिरोमणि अकाली दल ने 7 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की

Highlights शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने लोकसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी शिअद ने पूर्व विधायक एन के शर्मा को पटियाला से दिया टिकट फरीदकोट से और इकबाल सिंह झूंदा को संगरूर सीट से उम्मीदवार बनाया है

Punjab Lok Sabha Election: पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस कड़ी में शनिवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने लोकसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 7 लोकसभा सीटों के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा को आनंदपुर साहिब से और दलजीत सिंह चीमा को गुरदासपुर से मैदान में उतारा गया है।

