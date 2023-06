पंजाब में AAP की मान सरकार ने पेट्रोल-डीलज में बढ़ाया 10 प्रतिशत वैट, बढ़ेगी महंगाई

Highlights वैट में बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई मोहाली में पेट्रोल अब 98.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.25 रुपये प्रति लीटर हो गया है चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत 96.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 84.26 रुपये प्रति लीटर होगी

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने रविवार को ईंधन पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में 10% की वृद्धि की, जिससे राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत में क्रमशः 92 पैसे प्रति लीटर और 88 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। राज्य सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, वैट में बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। मान सरकार के इस फैसले राज्य में महंगाई बढ़ेगी।

मोहाली में पेट्रोल अब 98.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.25 रुपये प्रति लीटर हो गया है। चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत 96.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 84.26 रुपये प्रति लीटर होगी। इस साल यह दूसरी बार है जब राज्य में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल कहा था कि अगर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं और अगली तिमाही में कंपनियों को मुनाफा होता है तो तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर सकती हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अप्रैल 2022 से तेल की कीमतों में वृद्धि को रोका है, यह कहते हुए कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया,यह कैसा चरित्र है केजरीवाल, जिसका अपनी भाषा या मुख्यमंत्री पर कोई नियंत्रण नहीं है?

