पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के इन जिलों में 24 मार्च तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित

Highlights पंजाब सरकार ने 24 मार्च तक जिले में बंद की इंटरनेट सेवा तरनतारन और फिरोजपुर में इंटरनेट शुक्रवार तक बंद लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला

अमृतसर:पंजाब सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला होते हुए राज्य के कई जिलों में शुक्रवार तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक, राज्य के तरनतारन और फिरोजपुर जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं के निलंबन को 24 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

वहीं, अमृतसर में मोगा, संगरूर, अजनाला सब डिवीजन और मोहाली के कुछ इलाकों में प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सार्वजनिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पंजाब पुलिस ने ये फैसला लिया है।

All mobile internet services, all SMS services (except banking & mobile recharge) & all dongle services provided on mobile networks, except the voice call, shall continue to remain suspended in the districts Tarn Taran and Ferozepur, till March 24 (12:00 hours) in the interest of…