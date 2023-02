पंजाब: एफसीआई अधिकारियों के 30 से अधिक ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, रिश्वतखोरी का मामला

Highlights पंजाब में सीबीआई ने 30 से अधिक जगहों पर छापेमारी की एफसीआई के अधिकारियों पर सीबीआई छापेमारी की है मामला अनाज की डील के दौरान रिश्वत का है

चंडीगढ़: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कई अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने पंजाब में करीब 30 जगहों पर ये छापेमारी की है।

बताया जा रहा है कि एफसीआई के अधिकारियों पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के तहत मंगलवार को ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें व्यापारियों और चावल मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए घटिया अनाज खरीदा था।

जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की टीमों ने ऑपरेशन कनक 2 के तहत सरहिंद, फतेहपुर साहिब और मोंगा सहित पंजाब के कई जिलों में अनाज व्यापारियों, चावल मालिकों और एफसीआई के अधिकारी और सेवानिवृत्त अधिकारियों के परिसरों पर समन्वित छापे मारे गए। एफसीआई के लोगों पर तलाशी करने का ये दूसरा दौर है।

Punjab: CBI conducts searches at over 30 locations linked to FCI officials over alleged bribery



Read @ANI Story | https://t.co/dOQvGYSYwK#Punjab#CBI#FCI#FoodCorporationIndiapic.twitter.com/rxZK5bIeuP