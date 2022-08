स्वर्ण मंदिर के पास स्थित सराय पर 12% जीएसटी वापस लेने की मांग, वित्त मंत्री सीतारमण से मिले आप सांसद चड्ढा

Highlights सभी होटलों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले को वापस लेने के संबंध में पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को सरायों पर जीएसटी लगाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी।

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके उनसे अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के पास स्थित सरायों पर लगाए गए 12 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को वापस लेने की मांग की।

जीएसटी परिषद ने जून में फैसला किया था कि 1000 रुपये से कम कीमत पर एक दिन के लिए कमरा उपलब्ध कराने वाले सभी होटलों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, ‘‘पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उन्हें अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के पास स्थित सरायों पर लगाए गए 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले को वापस लेने के संबंध में पत्र सौंपा। ’’

On behalf of the people of Punjab, I met the Hon'ble FM @nsitharaman ji today to convey two pressing issues. Firstly, the recent decision to impose 12 % GST on the serais that serve devotees to the Holy Golden Temple. This reminds one of Aurangzeb's jizya on pilgrims. (1/4) pic.twitter.com/Fx1l7vQAcw

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को सरायों पर जीएसटी लगाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार स्वर्ण मंदिर के पास स्थित सरायों पर ठहरने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बना रही है।

