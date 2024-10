Punjab: आप नेता मनदीप सिंह बराड़ को लगी गोली, अकाली दल के नेता के साथ बहस के दौरान हुआ हादसा

Punjab Panchayat Chunav: पंजाब के फाजिल्का जिले में आप कार्यकर्ता और अकाली दल के नेता के बीच बहस के बाद गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनदीप सिंह बराड़ को इस घटना में गोली लगी है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आप पार्टी ने घटना का इल्जाम शिरोमणि अकाली दल पर लगाया है और कथित तौर पर इस घटना में प्रतिद्वंद्वी पार्टी शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) का एक सदस्य शामिल था।

आप नेता को जैसे ही गोली लगी उन्हें आनन-फानन में जलालाबाद के एक सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें लुधियाना के एक मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया गया। कथित तौर पर यह गोलीबारी ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के कार्यालय के बाहर हुई।

पुलिस ने बताया कि झड़प तब हुई जब शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता वरदेव सिंह नोनी मान और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे, जहां आप कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मान के एक रिश्तेदार ग्रामीण निकाय चुनाव लड़ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, मान के समूह को डर था कि आप समर्थित सरपंच उम्मीदवार मनदीप बराड़ की शिकायत पर उनके खेमे का नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा, जो मुहम्मदेवाला गांव से मैदान में हैं। नोनी मान के खेमे पर अवैध जमीन कब्जे को लेकर आरोप लगे हैं।

पंजाब में आप के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा, "हम आपराधिक मानसिकता के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।"

आप नेता ने दुर्भाग्यपूर्ण हमला बताते हुए कहा, “हमारे लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जलालाबाद में हमारे सरपंच उम्मीदवार पर दुर्भाग्यपूर्ण हमला बेहद चिंताजनक है। @AamAadmiParty सभी के लिए शांति, विकास और निष्पक्षता में विश्वास करती है।"

शनिवार को जलालाबाद से आप विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी ने दावा किया कि अकाली दल के नेता वरदेव सिंह मान ने पार्टी के नेता पर गोली चलाई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूर्व सांसद जोरा सिंह मान के बेटे मान एक स्कूल से जुड़ी फाइल के बारे में पूछताछ करने के लिए बीडीपीओ कार्यालय गए थे, लेकिन उन्हें सहायता देने से मना कर दिया गया। इनकार के बाद, कार्यालय के बाहर तनाव बढ़ गया, जिससे मान और बराड़ के बीच टकराव हो गया, जिसके दौरान कथित तौर पर गोली चलाई गई।

