VIDEO: प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस के साथ झड़प में बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल

Farmer Protest:हरियाणा पुलिस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों को तितर-बितर करने के लिए मंगलवार को अंबाला के पास शंभू सीमा पर ड्रोन सहित आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सीमा पर अराजक दृश्य सामने आए। किसानों ने अपनी प्रगति को रोकने के लिए घग्गर नदी पुल पर पुलिस द्वारा रखे गए सीमेंट ब्लॉकों को हटाने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया।

#WATCH | Protesting farmers forcibly remove the cement barricade as they try to cross over the Haryana-Punjab Shambhu border. pic.twitter.com/yR5rxQDrJW