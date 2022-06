Video: अलीगढ़ में प्रोफेसर ने पढ़ी कॉलेज के बगीचे नमाज, वीडियो वायरल होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के छात्रों ने जताई आपत्ति, लिया गया यह एक्शन

Highlights कॉलेज के बगीजे में प्रोफेसर द्वारा नमाज पढ़ने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा कि प्रोफेर कॉलेज के बगीचे नमाज अदा कर रहे हैं। दबाव में आकर कॉलेज ने प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई भी की है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक प्रोफेसर द्वारा कॉलेज के बगीचे में नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठन से जुड़े विद्यार्थियों ने इस घटना पर कार्रवाई करने की मांग लगे थे। इसके बाद दबाव में आकर कॉलेज ने प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की है। इस पर बोलते हुए पुलिस ने कहा कि मामले में रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस इ पर कार्रवाई करेगी। वहीं इस पूरी घटना पर प्रोफेसर का बयान अभी तर सामने नहीं आया है।

आपको बता दें कि अलीगढ़ में एक कॉलेज के बगीचे में नमाज अदा करते हुए एक प्रोफेसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद एक हिंदू संगठन से जुड़े कपछ विद्यार्थियों द्वारा कार्रवाई की मांग किए जाने के बाद कॉलेज प्रशासन ने शिक्षक को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया है। यह मामला श्री वार्ष्णेय डिग्री कॉलेज का है, जहां प्रोफेसर एस आर खालिद को मंगलवार को एक महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया। गौरतलब है कि रविवार को वायरल हुए एक वीडियो में खालिद कॉलेज के बगीचे में नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कॉलेज के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े कुछ नेताओं द्वारा प्रोफेसर के खिलाफ अनुशासनहीनता और शांति व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले की जांच शुरू की गई। इस संबंध में क्वार्सी पुलिस थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है।

ABVP leaders have complained against this muslim professor offering namaz in a college of Aligarh.

ABVP leaders says they will not allow such activities in college premises.

"Such activities" pic.twitter.com/3d2loGDn52