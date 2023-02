वीडियोः रायपुर में प्रियंका गांधी का शाही अंदाज में हुआ स्वागत, 2 किमी सड़क पर बिछाई गई गुलाब की पंखुड़ियां, सड़क किनारे कलाकारों ने दी प्रस्तुति

Highlights कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार सुबह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी रायपुर पहुंचीं। स्वागत में रंगीन पारंपरिक परिधानों में सजे लोक कलाकारों ने मार्ग के किनारे एक लंबे मंच पर अपनी प्रस्तुति दी। प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए मंच बनाया गया जहां समर्थकों ने उन पर गुलाब की पंखुड़ियां भी बरसाईं।

रायपुर, 25 फरवरी (भाषा) छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर शहर में हो रहे कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार सुबह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी रायपुर पहुंचीं। गांधी के स्वागत में रायपुर विमानतल के सामने लगभग दो किलोमीटर तक सड़क पर कालीन की तरह गुलाब की पंखुड़ियों की मोटी परत बिछाई गई थी। प्रियंका गांधी के स्वागत में दो किलोमीटर दूरी तक सड़क को कालीन की तरह सजाने के लिए छह हजार किलोग्राम से अधिक गुलाब का उपयोग किया गया। वहीं रंगीन पारंपरिक परिधानों में सजे लोक कलाकारों ने भी मार्ग के किनारे एक लंबे मंच पर अपनी प्रस्तुति दी।

प्रियंका गांधी शनिवार सुबह लगभग साढ़े आठ बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचीं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। गांधी के स्वागत के लिए विमानतल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके समर्थक एकत्र थे। उनके विमानतल पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराए और नारे लगाए। इसके बाद गांधी मुख्यमंत्री बघेल के साथ एक कार में सवार होकर विमानतल से निकलीं।

