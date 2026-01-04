प्रियंका गांधी को असम चुनाव के लिए पार्टी में मिली अहम भूमिका, क्या वे कांग्रेस के लिए 10 साल का सूखा खत्म कर पाएंगी?

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है, जहां सिर्फ तीन महीने में चुनाव होने वाले हैं। यह पूर्वी राज्य उन राज्यों में से एक है जहां 2026 में बड़े दांव वाले चुनाव होने हैं - पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के साथ।

असम के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा, अनुभवी नेता मधुसूदन मिस्त्री को केरल के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया है; छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव को तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए; और वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद को पश्चिम बंगाल के लिए प्रमुख बनाया गया है।

बंगाल में, माना जाता है कि लड़ाई मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के बीच है। और तमिलनाडु में मुख्य खिलाड़ी DMK और AIADMK हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी छोटी भूमिका निभा रही हैं। असम कई कारणों से कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है।

असम में, कांग्रेस बीजेपी से सत्ता छीनने की कोशिश में दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी 2016 से राज्य में शासन कर रही है। कांग्रेस के पिछले मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को राज्य में कांग्रेस खेमे से सबसे आगे माना जा रहा है। गौरव गोगोई 2024 से राहुल गांधी के बाद लोकसभा में विपक्ष के उप-नेता भी हैं।

प्रियंका गांधी की असम में भूमिका क्यों अहम है

प्रियंका को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाए जाने के साथ ही पार्टी ने पहली बार गांधी परिवार के किसी सदस्य को इस पद पर नियुक्त किया है। अपनी नई भूमिका में, वह आने वाले राज्य चुनावों में लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करेंगी और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन भी पक्का करेंगी।

गांधी के करीबी सहयोगी इमरान मसूद और सप्तगिरी शंकर उलाका, जो दोनों लोकसभा सांसद हैं, और सिरिवेल्ला प्रसाद को असम स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रियंका गांधी से पार्टी को मज़बूत सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जिससे गौरव गोगोई को BJP का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। हालांकि, यह काम कहने में आसान है, करने में नहीं।

2019 में एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद, प्रियंका को 2022 में एक झटका लगा, जब उनकी देखरेख में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सबसे खराब प्रदर्शन हुआ, जहाँ पार्टी 403 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ़ दो सीटें जीत पाई।

पिछले कुछ महीनों में, वह काफी एक्टिव रही हैं, उन्होंने संसद में बीजेपी के खिलाफ़ ज़ोरदार हमला बोला और कई विरोध प्रदर्शनों में एक्टिव हिस्सा लिया – वोटर लिस्ट में बदलाव के मुद्दे से लेकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की विरासत तक। उन्होंने केंद्र सरकार के G राम G बिल के खिलाफ़ संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व भी किया, जो MGNREGA की जगह लेने वाला था।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उनकी मुस्कुराती हुई पर्सनैलिटी और बीजेपी के टॉप नेताओं के साथ उनकी बातचीत सुर्खियों में रही। हाल ही में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो वह अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह मज़बूत जवाब देंगी। हालांकि, मसूद ने इस बयान पर सफाई दी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका की फूट का दावा किया।

असम में कड़ी टक्कर?

असम के पिछले चुनाव में, बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) ने 126 सीटों वाली विधानसभा में 75 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 50 सीटें मिली थीं। हालांकि, दोनों गुटों के वोट शेयर के बीच अंतर सिर्फ 1.6 प्रतिशत था।



