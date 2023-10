प्रियंका चतुर्वेदी सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल, यूजर्स ने पूछा 2007 में लॉन्च होने से पहले ही शिवसेना (यूबीटी) नेता ने एप्पल का इस्तेमाल कैसे किया?

Highlights प्रियंका चतुर्वेदी को मंगलवार को एप्पल अलर्ट मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए ट्रोल किया गया अपने बयान में प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि वह दो दशकों से एप्पल ब्रांड का उपयोग कर रही हैं उनके इस उल्लिखित समय अवधि के दौरान सोशल मीडिया पर यूजर्स का ध्यान आकर्षित किया

नई दिल्ली: शिव सेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को मंगलवार को एप्पल अलर्ट मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए ट्रोल किया गया। अपने बयान में प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि वह 20 साल से एप्पल ब्रांड का उपयोग कर रही हैं। उनके इस उल्लिखित समय अवधि के दौरान सोशल मीडिया पर यूजर्स का ध्यान आकर्षित किया।

यूजर्स को आश्चर्य हुआ कि वह पिछले 20 वर्षों से एप्पल उपयोगकर्ता कैसे हो गईं, जबकि फ़ोन पहली बार केवल 2007 में लॉन्च किए गए थे, जिसके आने वाले 2027 में बीस साल होंगे। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने उनके बयान पर कटाक्ष करते हुए हँसी के इमोजी साझा किए।

Priyanka Chaturvedi .@priyankac19 has been using iPhone for the last 20 years, means 4 year's before it's launch.. 🤡🤌 pic.twitter.com/FuZEqMFUFk — your time's up.🪔 (@TakeTheJab) October 31, 2023

16 saal pehle first launch hua tha but madam ko Steve Jobs ne 4 saal pehle he iPhone de diya 💀 — Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) October 31, 2023

बहन हमारी स्टीव जॉब्स के पहले से आईफ़ोन यूज करती आ रही हैं। — The Frustrated Indian (@FrustIndian) October 31, 2023

दरअसल, मंगलवार को पीटीआई से बातचीत के दौरान उद्धव गुट की नेता ने कहा, "मैं पिछले 20 सालों से एप्पल की उपयोगकर्ता हूं, लेकिन मुझे कभी भी राज्य प्रायोजित हमले के बारे में चेतावनी देने वाला कोई संदेश नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार कितनी घबरा गई है कि वह विपक्षी नेताओं पर निगरानी रख रही है।

उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर दावा किया गया कि उसे अपने आईफोन पर आधिकारिक अधिसूचना प्राप्त हुई है, जिसमें बताया गया है कि "राज्य-प्रायोजित हमलावर" डिवाइस को निशाना बना सकते हैं।

Wonder who? Shame on you.

Cc: @HMOIndia for your kind attention pic.twitter.com/COUJyisRDk — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) October 30, 2023

