प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में चार मुख वाले सिंह के राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नये संसद की छत पर लगाये गये चार मुख वाले सिंह के राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया।

इसे अशोक चिह्न कहा जाता है और इस राजकीय प्रतीक को वाराणसी के सारनाथ स्थित अशोक लाट से लिया गया है। इस चिन्ह में चार सिंह हैं, जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं।

