"मैंने तो आज तक गाड़ी क्या साइकिल भी नहीं खरीदी...", ऑटो दिग्गजों के सामने PM मोदी ने क्यों कही ये बात? जानें यहां

Bharat Mobility Global Expo 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कार्यक्रम का आगाज किया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत के ऑटोमोटिव उद्योग को बधाई दी और एक्सपो में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शकों के प्रयासों की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में इतने भव्यता और पैमाने के कार्यक्रम का आयोजन उन्हें प्रसन्नता और आत्मविश्वास से भर देता है। दिल्ली के लोगों को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 देखने आने की सलाह देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संपूर्ण गतिशीलता और आपूर्ति श्रृंखला समुदाय को एक मंच पर लाता है।

इस बीच, पीएम मोदी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा, "मैंने तो आज तक एक गाड़ी तो क्या साइकिल भी नहीं खरीदी, मुझे इसका अनुभव नहीं लेकिन मैं ऑटो इंडस्ट्री को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।"

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री ने गतिशीलता क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने अपना आह्वान दोहराया जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिया था कि 'यह ही समय है, सही समय है'- यही सही समय है। प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है", इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि वर्तमान युग गतिशीलता क्षेत्र के लिए स्वर्णिम काल की शुरुआत है।

उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

#WATCH | Delhi: At Bharat Mobility Global Expo 2024, PM Modi says "In my first term I had planned a global level mobility conference...In my second term, I see a lot of progress being made and I believe that in my third term. 'Chaliye samajhdar ko ishara kaafi hota hai'..." pic.twitter.com/SYEfMyqkos