प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 9वीं दिवाली पर पहुंचे सीमा पर, जवानों के साथ मनाएंगे दीपोत्सव का त्योहार

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 9वीं दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 23 अक्टूबर 2014 को सैन्य जवानों के साथ दिवाली मनाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारगिल पहुंचने पर जवानों के लिए बड़े खाने का भी आयोजन किया जाएगा

कारगिल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 9वीं दिवाली देश की सीमा की रक्षा कर रहे जवानों के साथ मनाने के लिए कारगिल पहुंच गये हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार देश की अलग-अलग सीमाओं पर जाकर फौज और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी प्रधानमंत्री कारगिल सीमा पर पहुंचे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बुलंद किया और उनके साथ दीप जलाकर दीपावली मनाएंगे।

Prime Minister Shri @narendramodi has landed in Kargil, where he will celebrate Diwali with our brave soldiers. pic.twitter.com/RQxanDEgDK