प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से अमित शाह को किया फोन, दिल्ली में बाढ़ की भयावह स्थिति पर की चर्चा, दिये आवश्यक निर्देश

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया पीएम मोदी ने गृहमंत्री शाह से दिल्ली की भयावह बाढ़ पर गंभीर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिये अमित शाह ने पीएम मोदी को बताया कि अगले 24 घंटों में यमुना में जलस्तर में कमी हो सकती है

दिल्ली/पेरिस: फ्रांस में बैस्टिल दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया और दिल्ली में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर चर्चा की। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी से टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें राजधानी में यमुना के उफान और बाढ़ जैसी भयावह स्थिति के बारे में जानकारी दी।

बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए अमित शाह को आवश्यक निर्देश दिये। वहीं अमित शाह ने पीएम मोदी को बताया कि अगले 24 घंटों में यमुना में जलस्तर कम होने की उम्मीद है।

दिल्ली की बाढ़ के बारे में पीएम मोदी के साथ हुई टेलिफोन वार्ता पर गृहमंत्री दफ्तर से ट्वीट करके कहा गया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण दिल्ली के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बात की।"

