मोदी सरकार ने पूरे किए आठ साल, जानिए केंद्र के बड़े फैसलों के बारे में

मोदी सरकार ने पूरे किए आठ साल, जानिए केंद्र के बड़े फैसलों के बारे में

By मनाली रस्तोगी | Published: May 26, 2022 10:51 AM

साल 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2019 में पीएम मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और इस बार भी 26 मई की तारीख का एक खास महत्व था।

मोदी सरकार ने पूरे किए आठ साल, जानिए केंद्र के बड़े फैसलों के बारे में