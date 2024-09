PM Modi US Visit: क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी पहुंचे फिलाडेल्फिया, प्रवासी सदस्यों ने गर्मजोशी से किया स्वागत, देखें वीडियो

फिलाडेल्फिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बाइडन द्वारा आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने और संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए अमेरिका पहुंचे। प्रधानमंत्री का तीन दिवसीय अमेरिका दौरा शनिवार से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन और भविष्य के शिखर सम्मेलन (एसओटीएफ) में भाग लेंगे। इसके साथ ही, वह अपनी यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।

PM Narendra Modi arrives in Philadelphia as he begins his three-day visit to the United States



During his visit, the PM will be attending the QUAD Leaders' Summit in Delaware and the Summit of the Future (SOTF) at the United Nations in New York. Along with this, the PM…