Presidential poll: देशभर में कुल 4796 निर्वाचकों में से 99 प्रतिशत से अधिक ने मतदान किया, आयोग ने कहा-10 राज्यों और पुडुचेरी में शत-प्रतिशत

Highlights मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी 90 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ जो शाम पांच बजे समाप्त हो गया। यूपी में 396 विधायकों ने वोट डाला जबकि दो विधायक अपने मत का प्रयोग नहीं कर सके।

नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए देशभर में कुल 4,796 निर्वाचकों में से 99 प्रतिशत से अधिक ने मतदान किया है। आयोग ने कहा कि 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में विधायकों ने शत-प्रतिशत मतदान किया।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 100 प्रतिशत मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के विधानसभा परिसर में सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी 90 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

